6000 mennesker er fullt nok på museet

Leder

Fredagens konsert med Di derre og Ola Kvernberg ble akkurat den folkefesten mange hadde trodd den skulle bli. Over 5000 billettkjøpere og ca. 1000 kortinnehavere fikk plass på Romsdalsmuseet. I sommersola var det mange flere som ønsket seg inn på konserten, men de aller fleste måtte gi tapt i kampen om billetter. Det førte til en del reaksjoner i sosiale medier. Ettersom det har vært over 10.000 mennesker inne på museumsområdet tidligere, mente noen at Moldejazz burde slippe inn langt flere.

Vi har full forståelse for at mange er skuffet over at de ikke fikk plass. I mange år har det vært slik at alle har kunnet vente til de så værmeldingen før de bestemte seg for om de ville gå eller ikke. For det gikk som regel bra å komme seg inn. Det har i flere år ført til svekket billettsalg på utescenen og en uforutsigbarhet for arrangøren. Og slik hadde det nok vært i år også dersom værmeldingene hadde vist 10 grader og pøsregn.

Moldejazz har lært av erfaringene og rigget festivalområdet for 5000 mennesker. Det kommuniserte de ut fra dag 1, og de «advarte» billettkjøperne om å vente for lenge. Hvis det var slik at 5000 billetter ble revet bort umiddelbart allerede i januar, kunne sjølsagt Moldejazz ha revurdert hvordan de skulle rigge området. Men da konserten ble utsolgt en gang uti mai, var det altfor seint å endre på dette.

Det er ikke slik at man over natta kan endre museumsområdet til å romme 3000 ekstra publikummere. I så fall måtte arrangørene bygge en helt ny scene og plassert den lenger ned. De hadde måttet utvide toalettfasiliteter, salgsboder og vakthold. Det ville være et sjansespill ut fra erfaringene fra de siste åra å gå ut med at de skulle rigge for 8000 mennesker. Og kanskje er det bedre å la 5–6000 publikummere få en god opplevelse enn at en stor andel av publikummerne klager på at det blir for trangt, for lange køer for å kjøpe mat/drikke, gå på toalett osv. Vi tror ikke de 6000 som var på museet fredag hadde likt å få et par tusen mennesker ekstra inn på området. Det er hyggelig med store publikumstall, men enda hyggeligere hvis alle som er til stede er fornøyde.