Protestvalg? Nei, fogderivalg

Kommentar

Som i resten av landet viste valget et sterkt ønske om å bytte ut Erna Solbergs borgerlige regjering med ei ny regjering, satt sammen av rødgrønne partier. På 100 av de 169 setene i Stortinget skal det sitte rødgrønne politikere. Åtte år med borgerlig regjering er over. De nærmeste dagene skal det forhandles om hvilken politikk Ap, Sp og SV kan samles om. SV sitter ned nøkkelen, for partileder Audun Lysbakken vil gjøre noe så uvanlig som å sende forhandlingsresultatet til uravstemning blant SV-medlemmene.

Skålte for to stortingsplasser

Hvordan skal vi forstå velgernes meninger? Vi var tilstede på valgvaken på Terminalen i Ålesund. Der var listetoppene samlet - med unntak av Sylvi Listhaug. Opptellingen viste at Fremskrittspartiet er fylkets største parti. Frp-leiren jublet, skålte med vin i glassene og hengte en blå, hawaii-lignende blomsterkrans rundt halsen på Frank Sve som føk inn på Stortinget. Fra oktober får Frp lederen av Mørebenken.

Fremskrittspartiet lyktes med valgkampstrategien: Bygge argumentasjonen rundt motstand mot vegprosjektet Møreaksen, og få folk til å tro at Møreaksen er et Molde-prosjekt. Så plusset de på støtte til fødetilbud i Kristiansund og frykt for at arbeidsplasser i olje- og gassnæringa kan stå utsatt til. Strategien hjalp Frp, som for et halvt år siden virket tomt for energi, til å klare et like godt valgresultat som i 2017. Verken mer eller mindre.

To syn på Møreaksen

Hvordan Møreaksen-saka traff velgerne, ga ulikt utslag, alt etter hvor i fylket du ser. I Vestnes, for eksempel, gjorde Frp rent bord med 31,7 prosent av stemmene. I Kristiansund fikk Frp 17,4 prosent, i Averøy 24 prosent. Også i Hustadvika er Frp størst, men gjorde likevel svakere valg enn ved forrige valg. Motpolen kom i Aukra der Frp ble halvert. I Molde kom det heller ingen Frp-effekt. Heller ikke i Gjemnes eller Sunndal. Ståstedet avgjorde.

Den største triumfen kan Senterpartiet glede seg over. Partiet har vært bortskjemt med knallsterke meningsmålinger gjennom vinteren og våren. Spente Sp-representanter grugledet seg til opptellingsresultatene. Resultatet ble vekst fra forrige valg og to stortingsplasser; Jenny Klinge og Geir Inge Lien. I vårt område står Senterpartiet knallsterkt. I Gjemnes kapret Sp mer enn hver tredje stemme. I Molde og Hustadvika økte Sp. Og i Kristiansund har Senterpartiet vippet Arbeiderpartiet vekk fra den dominerende posisjonen. Forklaringen er enkel: Sjukehussaka.

Brodden mot fellessjukehuset

Senterpartiet sendte i valgkampen Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen til Kristiansund for å forsikre at partiet vil arbeide for at Kristiansund skal ha egen fødeavdeling med akuttfunksjoner. Brodden mot fellessjukehuset på Hjelset ble kvesset. Og velgerne satset på at Senterpartiet vil bevare Kristiansund sykehus – et løfte Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre ikke vil stille seg bak. Sps opptur ble forsterket av fogderikampen rundt sjukehuset. Så vil det vise seg hva en statsministers mening om helsetilbudet er verd.

Arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen innrømmet valgnatta at han hadde vært både spent og usikker på hvordan dette stortingsvalget ville ende for partiets del her i fylket. Ap klarte nesten komme opp mot 2017-resultatet, som et 20 prosent-parti. Det holdt for å få velgernes støtte til stortingsplass for Kjølmoen og Åse Kristin Ask Bakke. Men Ap har ikke styrket stillingen i de folkerike områdene, og fikk nedgang i Ålesund, Kristiansund og til og med Ap-bastionen Sunndal. I Molde, derimot, styrket Ap seg ørlite.

Brutal nedtur for Høyre

Etter som stemmene i kommunene ble talt, måtte Høyre-politikerne på valgvaken forberede seg på å forklare årsaken til den formidable nedturen. Å miste to av tre stortingsplasser er brutalt for et parti. Postnummeret avgjorde stemmegivingen. I Molde er Høyre fortsatt klart største parti, selv med et dårligere valg enn for fire år siden. På det sørlige Sunnmøre står også Høyre fortsatt sterkt, selv om Frp har tatt tronen der. På Nordmøre liker ikke velgerne Høyre, litt på grunn av forslaget om ny oljeskatt, men mest på grunn av at Høyre står lojalt på beslutninger om å bygge Møreaksen og fellessjukehuset – begge sakene bestemt av henholdsvis en Senterparti-statsråd (Magnhild Meltveit Kleppa) og en Arbeiderparti-statsråd (daværende helseminister Jonas Gahr Støre). Partitilhørigheten ble trumfet av fogderimotsetningene.

SV i spagaten

Tilbake til SV. Når vi skriver at SV sitter med nøkkelen til ei ny regjering, er analysen denne: Forholdet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å ordne seg, for begge vil i regjering. I SV er det ikke like opplagt. SV er nødt å kunne vise til en tydelig sosialistisk politikk, med omfordeling og skatteøkninger for å demme opp mot Rødt. SV må også vise at partiet får gjennomslag for en enda mer offensiv klimapolitikk, med nedskalering av oljeletinga, for å demme opp mot Miljøpartiet De Grønne. Samtidig skal SV inngå kompromiss med Ap og Sp for å kunne sette signaturen under en ny regjeringserklæring. Klarer SV spagaten?