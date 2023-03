Vardestua

Vardestua Eiendom AS med ny eier har trukket byggesaken om utvidelse og bestemt seg for å stenge Vardestua for vanlig publikum. Dette fordi de ikke fikk det som de ville fullt ut i vedtaket til hovedutvalget TPNM sist tirsdag. Vardestua blir fra nå kun drevet begrenset med kun private arrangement.