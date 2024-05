12.august 2016 vart det sendt eit brev til fylkesmannen (i dag statsforvaltaren) i Møre og Romsdal med ønske om at det vart sett i gang ei utgreiing av grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommune. I dette brevet stod det mellom anna:

«Dei viktigaste grunnane til at me søkjer om ei utgreiing er:

· Me er mest retta mot Aukra og Romsdal både med omsyn til tenester og leveransar både til næringsliv og private

· Det er kortast og raskast å kome seg til ein by (Molde) i den retninga. Det vil fortsett vere tilfellet etter at fastlandssambanda Møreaksen, Kjerringsundet og Nordøyvegen er ferdige.

· Me har vore knytt til Romsdal, både med omsyn til handel, språk, kultur og geografi og tradisjonar

· Geografisk er desse øyane ein del av Romsdalskysten. Me høyrer til Romsdalsregionen, og vil at me skal gjere det i framtida og.»

28.09.2017 fekk fylkesmannen i oppdrag frå Kommunal -og moderniseringsdepartementet å utgreie grensejustering mellom kommunane Sandøy (nye Ålesund) og Aukra for øyane Ona, Orten, Sandøya m.fl.

I samband med kommunereforma vedtok Aukra kommunestyre 24.06.2016 «Aukra kommunestyre er positiv til initiativ om grensejusteringar, for eksempel ved «innbyggjarinitiativ» eller som på anna måte er naturleg, tenleg og ønska».

Når det så kom eit innbyggjarinitiativ frå bebuarar på Sandøy, Ona og Orten om å få bli ein del av Aukra kommune fatta Aukra kommunestyre følgjande vedtak på kommunestyremøte 6.febraur 2018:

1. Aukra kommunestyre ser positivt på at øyane Sandøy, Ona, Orten, Lyngværet, Seterøya og Gåsøya i Sandøy kommune blir ein del av Aukra kommune frå 1.1. 2020, dersom dette blir vedteke av Kommunal -og moderniseringsdepartementet (KMD).

2. Etter at kommunen har kome med eit høyringssvar til Fylkesmannen med ei fyldigare vurdering av eventuelle driftsmessige konsekvensar for Aukra kommune, vil det kome ny sak til kommunestyret.

Sjølv med positiv innstilling frå statsforvaltaren gjekk ikkje dåverande kommunal minister Monica Mæland inn for ei grensejustering i tråd med innbyggjarane sitt ønske. Departementet vedtok likevel at berre Orta fekk gå til Aukra kommune.

Det vart så 6.okt. 2022 tatt eit nytt innbyggjarinitiativ for utgreiing av grensejustering mellom Ålesund og Aukra kommune. På nytt søkte innbyggjarane på Ona og Sandøya Statsforvaltaren i Møre og Romsdal om at det blir satt i gang utgreiing av ei grensejustering mellom Ålesund og Aukra kommunar. Ein ønska at øyane blir lagt til Aukra kommune. Det vart og i denne søknaden vist til søknaden datert 12.august 2016.

Aukra kommunestyre forheldt seg også denne gongen positivt til søknaden om grensejustering mellom Aukra kommune og Ålesund kommune og fatta følgjande vedtak på kommunestyremøte 17.nov. 2022: «Aukra kommune er positiv til at det setjast i gang utgreiing mellom Aukra kommune og Ålesund kommune».

Alle vedtak som er fatta i Aukra kommunestyre i denne saka har vore positive til grensejustering mellom Aukra kommune og Sandøy kommune, no Ålesund kommune. I den nye søknaden vert det på nytt fokusert på at dei som står bak dette innbyggjarinitiativet seier at dei er mest retta mot Aukra og Romsdal både med omsyn til tenester og leveransar både til og frå næringsliv og private. Dei skriv og at dei alltid har vore knytt til Romsdal både med omsyn til handel, språk, kultur og tradisjonar og dei meiner at ein mindre kommune vil ha ein enklare og meir oversikteleg organisasjon, det vil vere lettare for innbyggjarane å kome i kontakt med dei som tek avgjerslene. Denne gongen trur eg initiativtakarane ikkje berre får positiv tilråding frå Stasforvaltaren i Møre og Romsdal, men og positivt vedtak hos statsråd Erling Sande i Kommunal -og distriktsdepartementet mest sannsynleg i slutten av oktober 2024.

Ona, Sandøy og Gåsøy kommune er velkomen til Aukra kommune! Aukra kommune vil ved eit positivt vedtak i denne saka gjere det vi kan for å levere gode og trygge kommunale tenester til våre nye innbyggjarar.

Aukra 21.mai 2024

Helge Kjøll jr.

Ordførar

Aukra kommune

