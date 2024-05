Først skubba fjella på kvarandre. Gamle grunnfjell blei til landskap. Holmane og havet blei den fullkomne plassen for fuglane og fiskane.

Så kom Fosnakvinna og -mannen og fann leveplass i denne herlegdomen. Dei leitar vi etter spor av med skei.

Etter som tida gjekk blei steinalderen avløyst av fiskarbonden. Han dyrka jorda og fiska fisk, så endå fleire kunne leve av dette. Fiskarbonden sette spor i form av små hus og oppdyrka smålappar mellom knausane. Både husa og jordlappane vil vi gjerne ta vare på no.

Så kom Alfred Nobel sine etterkommarar. Averøya skulle bli landfast. Knausane blei knust, betongkonstruksjonar og steinfyllingar fylte opp i himmelranda.

For nokre blei endeleg dette landskapet tilgjengeleg. Dei restane som var igjen var nok til å kalle dette for praktfullt. Dei skulle berre ha visst korleis det såg ut her før dynamitten og betongen fekk sette sitt preg på landskapet.

Dei står i kø dei som vil tene pengar på at turistane lovpriser dei store inngrepa som er gjort. Det er ikkje ende på kva ein kan bygge på slik ein stad. Kioskar, skilt, konstruksjonar, parkeringsplassar, reiselivsanlegg, og sikkert meir til. Så blir det vel borte resten også.

Siste tiltaket er eit visningssenter for fiskeoppdrett. Fjordane våre er så fulle av fiskeanlegg at det ikkje er plass til fleire. Så har fiskeoppdrettsnæringa funne på grunner for å kunne bygge anlegg andre stader. Landanlegg er noko. Visningssenter noko anna. Næringa har bruk for å vise godsida fram for all verda.

Der ein tviheld på fiskarbonden sine lappar så dei ikkje blir nedbygde av den moderne tida, der slepp fiskeoppdrettsnæringa laus. Skal dei fortelje om tamlaksen som jagar laksen ut av fjordane og elvene? Vil dei fortelje om kor maten tamlaksen får kjem i frå? Får vi høyre om korleis det verkeleg står til i fjorden kring fiskeanlegga?

Naturvernforbundet har tenkt at fiskeoppdrettsindustrien ikkje ville sleppe til ein stad som dette, og bruka tida vår på andre saker. Vi tok feil. Det er vi lei for. Det er absolutt ingen gode grunner for å la fiskeoppdrettsindustrien bruke opp dette landskapet for å vise fram berre godsida si.

Øystein Folden

Fylkessekretær, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

