Det ville være naturlig å forvente at lokalpolitikere skulle være interesserte i å gjøre noe med denne situasjonen, men lite har vært gjort.

I hovedutvalg for helse og omsorg 12. februar, la Rødt frem to forslag: «Hovedutvalg i helse og omsorg ber kommunalsjefen legge frem en sak for hovedutvalgsmøte i mars eller april der det skisseres hvilke muligheter man har for tiltak som sikrer reell tilgang til fastlege for innflyttere og som sikrer innbyggerne mulighet for å bytte fastlege for innflyttere og som sikrer innbyggerne mulighet for å bytt fastlege, og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunen.» Dette stemte Senterpartiet, alle fire Høyre sine representanter, en fra Arbeiderpartiet og KRF i mot. Dermed falt forslaget.

Likeledes ba Rødt: «kommunalsjefen legge frem en sak i hovedutvalgsmøte i mars eller april der det skisseres hvilke muligheter man har for tiltak som kan sikre kontinuitet i fastlegedekningen i Midsund og Nesset, og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha for kommunen.» Igjen stemte alle fra H, KRF og en fra AP mot forslaget. SP, R, SV, FRP og en fra AP støttet forslaget.

Heldigvis gikk administrasjonen mot den politiske posisjonens manglende vilje til å se på muligheter for bedring av fastlegetjenester for kommunens innbyggere. Administrasjonen la frem en rapport i utvalgets møte i mars hvor det anbefales å opprette et nytt fastlegekontor i Molde kommune.

Tilgang til en fastlege som har innsikt i din helse og livssituasjon er avgjørende. Forskning har vist at kontinuitet i tilgangen til samme fastlege gir bedre samarbeid mellom lege og pasient og større tilfredshet for begge parter. Her har kommunen sviktet flere av våre innbyggere.

Nok en gang er det innbyggere som trenger det mest som blir hardest rammet: de som sliter med kroniske sykdommer, de som ikke har privat helseforsikring på jobben og de som ikke har råd til å betale seg forbi det faktum at det offentlige ikke leverer bra nok tjenester.

Man kan jo spekulere i om den politiske posisjonen i Molde ønsker å tilrettelegge for Dr. Dropin eller lignende private legetjenester, - kanskje også for å bidra i «spleiselaget» i Helsehuset? Privatiseringens standardmetode er som kjent først å fjerne finansieringen og slik sørge for at ting ikke fungerer. I neste omgang blir folk sinte og det overlates til privat kapital å tilfredsstille det neglisjerte behovet.

De viktigste folkehelseutfordringene i Molde er psykiske plager og lidelser, sosiale helseforskjeller og utenforskap. En godt utbygd fastlegetjeneste er en grunnstein i å bekjempe dette. Da kan ikke samfunnet som løsning fokusere på private tilbud hvor de som trenger det som mest ikke har råd til å benytte seg av de.

I den kommende eldrebølgen skal vi ivareta ALLE eldre sine behov, ikke bare de mest bemidlede. Rødt stiller seg helhjertet bak eldrerådets vedtak fremmet av Eva Bøhn: «Med et økende antall eldre er nok kapasitet i førstelinjetjenesten svært viktig. Der kan man jobbe godt forebyggende og hindre unødvendige innleggelser. Stabile relasjoner til fastlege hos eldre har vist seg å gi bedre helse og besparelser i bruk av helsetjenester». Forhåpentligvis ser også den politiske posisjonen i Molde dette også etter hvert.

Edvard Breivik

Gruppeleder i Molde Rødt og medlem i Hovedutvalg for helse og omsorg

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal