Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier fylkeskommunene kan gjeninnføre betaling: Det vil ikke være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et fergesamband som i dag er gratis. Men kommunalminister Erling Sande (Sp) godtar ikke at fylkeskommuner begynner å kreve betaling fra trafikantene på ferger som staten allerede har tatt regningen for.

Rogaland fylkeskommune som allerede har begynt å ta betaling for gratisfergene får derfor kutt i de statlige overføringene. Fylkesordfører Ole Ueland (H) sier kuttet er et mye lavere beløp enn det gratisferge-ordningen koster for Rogaland.

Konsekvensen er at for disse fergesambandene kan fylkespolitikerne ikke ta betaling for å øke inntektene, og de kan heller ikke redusere rutetilbudet for å spare kostnader. Om de ikke vil øke billettprisene på de øvrige fergesambandene for å subsidiere de reisende på gratisfergene, så er alternativet å redusere rutetilbudet på de øvrige.

For å bedre økonomien har fylkespolitikerne da valget mellom eksempelvis å redusere fergetilbudet for de reisende, eller redusere skoletilbudet for de skolesøkende. Så langt er det vel ingen som har foreslått å innføre skolepenger.

I en slik sammenheng er det uforståelig at Frp og SV vil stoppe et fergeavløsningsprosjekt finansiert av staten. De insisterer på at øyboerne på Gossen og Otrøya skal møte en stengt fergebom minst 85% av tiden hver dag til evig tid. Frp og SV har ingen andre alternativer enn fortsatt ferge for disse øyboerne. Og, hvor vil Frp og SV flytte fergeleiet ut av sentrum i Molde? Ønsker de å tvinge all trafikk fra E39 gjennom Molde sentrum også til evig tid?

SV vil prioritere jernbane i innlandet. Der fylkeskommunene ikke trenger å bruke penger på ferge, og de reisende isteden kan benytte fullfinansiert statlig utbygd jernbane. Også folket langs kysten ønsker å reise fergefritt.

Frank Sve (Frp) vil stoppe fergefri E39 - livsnerven på Vestlandet - koste hva det koste vil. Eller som han selv sier: «Ferjene kostar det dei kostar». Sve (Frp) tror at fylkeskommunen har bestilt nye Mrecedes-ferger, mens de i virkeligheten har leid «Rent a Wreck». Kanskje stortingspolitiker Frank Sve (Frp) trenger å bruke mindre tid i Oslo på å stoppe Møreaksen for å kunne følge bedre med på samferdselsproblematikken her i Møre og Romsdal?

Stort bedre er det ikke når Bjørn Jacobsen (SV) mener at man må beholde fergene over Romsdalsfjorden av hensyn til syklistene. Han lovpriser bussen som frakter syklistene gjennom den undersjøiske tunnelen på Krifast, men aksepterer ikke samme løsning for Tautratunnelen. Han har heller ikke fått med seg at fergen Brattvåg-Dryna er et utmerket alternativ for syklistene her. Til overmål har Jacobsen (SV) ikke fått med seg at Statens vegvesen har fått beskjed om videre utredninger av Møreaksen i ny NTP.

Hvor mange sykkelturister kommer over Fursetfjellet eller Ørskogfjellet en vinterdag for å ta fergen over Romsdalsfjorden? Også syklister kan ta ferge Brattvåg-Dryna. Er hensynet til syklister viktigere enn all annen trafikk på E39 – livsnerven på Vestlandet? La oss håpe at fylkespolitikere og stortingspolitikere har et mer helhetlig syn på samferdselsbehovet i Møre og Romsdal.

