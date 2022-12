Vil ha samferdselskroner til distrikta framfor gigantprosjekt på Austlandet

På Austlandet har dei no bygd ei jarnbane til 36,8 milliardar (!) kroner for å få dryge 10 minuttar kortare reisetid mellom Oslo og Ski. Samstundes vert distrikta strupa for samferdselskroner. Til skilnad frå i Oslo, handlar ikkje samferdslekroner i distrikta om å få nokre minuttar kortare reisetid til jobb, men om å redde liv. Kvifor prioriterer Frp og Høgre gigantprosjekt i Oslo-området framfor rassikring av vegar i distrikta?