Flere påstander i artikkelen bygger på den historiske falske plattformen. Det vil føre for langt å rette alle feilene i et tilsvar i avisa, men håper på spalteplass for å peke på litt av det som ikke er sannferdig.

Det er feil å late som «Palestina» er en etablert stat og at «palestinere» er et etnisk folk? Begrepet «Palestina» har kun definert ulike geografiske provinser til ulike tider, aldri definert en etablert stat. Den falske, men populære påstanden om at «Israel tok palestinsk land fra palestinere» er en konstruert lære, men som er effektiv for å få folk til å hate og fordømme Israel. Sannheten er at 14.mai 1948 ble Israel gjenopprettet i henhold til internasjonal lov og beslutninger av De allierte hovedmaktene den 25.04.1920, bekreftet av Folkeforbundet 24.07.1922. Jødenes historiske og juridiske rett de nå hadde fått til å gjenopprette sitt eldgamle hjemland, sluttet også Kongressen i USA seg til den 03.12.1924. Områdene mellom Jordan elva og Middelhavet hadde jødene nå igjen fått den juridiske eiendomsretten til.

Påstanden «Palestina var okkupert» er feil: Det dokumenterer også E.B. når han skriver at i 1967 tok Israel kontrollen «over Gazastripen fra Egypt, Vestbredden fra Jordan og deler av Golan fra Syria.» Det er riktig, Israel tok altså ikke noe land fra noe «Palestina» land/stat. Egypt, Jordan og Syria hadde okkupert disse områdene fra Israel i 19 år da Israel frigjorde områdene i 1967.

Videre er det et bedrag å skrive som om det eksisterer et «palestinsk» etnisk folk. Å si at Nakba – (det gjenopprettede Israel) ble en «katastrofe» for «palestinerne» i 1948 er forvirrende når vi vet at på den tiden ble kallenavnet «palestinere» brukt på jødene, og jødenes avis hadde tittelen The Palestine post, helt fram til 1950.

Vi har førstehånds-informasjon i boka til FNs første generalsekretær Trygve Lie, «Syv år for freden». Da FN 29.11.47 forsøkte å dele jødenes mandatområde i en jødisk og en arabisk stat, (merk; ikke «palestinsk») ble araberne (!) så sinte at de forlot møtet i protest og gikk til personlig angrep på Trygve Lie. Araberne ville også ha hele mandatområdet som Jødene hadde fått. E.B. skriver også om «palestinske» flyktninger som om det er en sannhet. Da de arabiske landene rundt Israel gikk til angrep i forsøk på å utslette Israel i 1948 ble det flere jødiske enn arabiske flyktninger. Noe massemediene undergraver. Det ble null såkalte «palestinske» flyktninger. I dag er det etterkommere etter arabiske flyktninger som kaller seg for «palestinske» flyktninger.

Ingen vet det nøyaktige tallet, men i 1948 var det i jødenes mandatområde jøder og trolig 7-8 hundre tusen arabere. Mange av araberne var innvandrere fra arabiske nabo-områder! De innvandret for hos jødene fikk de bedre lønnet arbeid. Nå har araberne i Israel (som kaller seg «palestinere») vokst til ca.2 millioner. Det er en grov feil å kalle den store veksten for «etnisk rensing» slik E.B. forsøker å gjøre i sin artikkel.

Ellers er det for dumt når E.B., Rødts gruppeleder i Molde, insisterer på at Norge nå må anerkjenne en «Palestina» stat som ikke eksisterer.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal