Ja til mer privat eierskap og mer frihet for selskapene

Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets næringskomité beskylder Fremskrittspartiet for å legge opp til et «opphørssalg av staten Norge» fordi vi går inn for at staten selger seg ned eller ut av selskaper. Dette er en noe hysterisk fremstilling, for å si det forsiktig.