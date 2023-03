Våkn opp, samfunn! Lærerne rømmer!

2 av 5 lærere tror de kommer til å søke jobb et annet sted i løpet av de to neste årene. Vi får inn flere indikasjoner på at søkerlistene til andre yrker aldri har bestått av en så stor andel lærere som nå. 40000 lærere har allerede valgt andre yrker. Her er det fare på ferde for samfunnet. Nå må vi våkne før det er for sent!