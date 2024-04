Dersom et land ønsker bistand, bør det selv bevilge penger og sette i gang tiltak for sine fattige. Så kan bistand støtte disse tiltakene. Da kan bistanden bli mye mer effektiv. Norge må stille enda mer krav i forhold til dette.

Dersom norsk bistand skal bli mer effektiv, må en kanskje også redusere antall temaer og land som mottar bistand. Bistand til klima, nødhjelp og fattige bønder er veldig viktig. Hjelp til fattige bønder må til om en skal kunne redusere sult og ekstrem fattigdom. Klimaendringene gjør situasjonen for fattige bønder stadig verre. De må derfor få hjelp til å takle dem. De må for eksempel få hjelp i forhold til tørke og flom. Dette vil bli et stadig større problem i årene som kommer.

Dersom u-landene skal komme ut av fattigdom, må de få industri. Mer bistand må derfor gå til å støtte private investeringer i miljøvennlig industri og infrastuktur. En forutsetning for slik

støtte er at det skapes arbeidsplasser og at arbeiderne får anstendige lønns- og arbeidsforhold. Landene det investeres i må på sin side kreve inn skatt og la pengene komme de fattige til gode.

Mer bistand må også gå til frivillige organisasjoner som arbeider for en mer rettferdig verden. Ett eksempel er gjeldslettebevegelsen. Mange u-land bruker langt mer penger på å betjene gjeld enn det de mottar i bistand. Norge har slettet det meste av u-landsgjeld, men det gjelder å få andre til å gjøre det samme. En må også få på plass et bedre system for långiving slik at land ikke havner i gjeldskrise.

Helge Strandhagen, medlem av Slug og Attac.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal