Havvindindustri ved Buagrunnen og Griptaren?

I et oppslag i Romsdals Budstikke 05.05.23, kan man lese at selskapet Wind Catching Demo AS, som blant annet er eid av Andresen familiens investeringsselskap Ferd og General Motors, har søkt om å bygge ut en kommersiell fullskala vindturbinpark i havområdene utenfor Aukra og Hustadvika kommuner.