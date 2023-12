PBL mener flere av regjeringens forslag vil forsterke den allerede betydelige usikkerheten i sektoren. Regjeringen vil avvikle nasjonale regler for finanseringen, forutsigbarhet og likebehandling. Blir de mest ytterliggående forslagene realisert, vil det sette utviklingen i barnehagesektoren tiår tilbake i tid, sier PBL`s admistrerende direktør Jørn-Tommy Scheldrup. Dette er et angrep på likebehandlingen, forutsigbarheten og foreldrenes rett til å velge barnehage uten kommunal overstyring. Regjeringen vil dytte alt ansvar for sektoren over på kommunene. Dette vil ikke gi en finansiering og regulering som fremmer høyere kvalitet i alle barnehager til beste for barn, foreldre og ansatte.

Slik ønsker regjeringen kommunal styring

· Kommunene gis adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år

· Fjerne de nasjonale regler for finansering av private barnehager og erstatte de med kommunale forskrifter

· Gi kommunene rett til å bestemme minimum antall timer åpent daglig og maksimalt antall uker feriestengt

· Gi kommunene rett til å stille vilkår, for eksempel profil og driftsform ved godkjenning av nye barnehager

· Gi kommunene rett til å sette tak for hvor mye private barnehager kan ta i kostpenger

· Gi kommunene mulighet til å ha egne forskrifter om prioriteringer av barn ved opptak

Dette er ikke mindre enn et angrep på privat engasjement, og det blir forskjellsbehandling av barn og barnehager. Det er mange typer private barnehager, men mange av disse er ideelle barnehager som aldri har eller aldri vil ta ut utbytte. Et overskudd går tilbake til barna og barnehagen. Disse barnehagene var også de første som ble dannet i Norge. Det er takket være disse at vi har barnehagedekning i landet. Å straffe de som har jobbet hardt for å gi barna våre et godt tilbud, er helt uforståelig.

Med den krevende økonomi som kommunene har, blir prinsippet om likeverdig behandling svekket. Her blir et stort rom for skjønn. Kommunene gis makt til å legge ned private, populære barnehageplasser. Foreldrene får ikke lengre bestemme hvor de ønsker sine barn, sjøl om det er de som skal velge barnehage for sine barn og ikke kommunen. Vi vet at alle plasser i en barnehage må være fylt opp hvis barnehagen skal drive økonomisk forsvarlig. Det er antall barn som utløser tilskuddet. Jeg leser mellom linjene at kommunene vil sørge for at deres barnehager blir først oppfylt, og de private barnehagene vil sitte igjen med ledige plasser som i neste instans fører til nedleggelse. Hvem skal gi tilskudd til de tomme plassene? Inntekten er bare foreldrebetalingen og tilskuddene. Regjeringen har nylig redusert foreldrebetalingen fra 01.08.2024 og nå kan også tilskuddene bli redusert. Da vil det bli kroken på døra for mange. Det burde bekymre statsråden og hele regjeringen at halvparten av de private barnehagene driver med underskudd. Men nå legger statsråden fram et forslag som vil forverre situasjonen. Forslaget vil være uforutsigbart og prisgitt lokalpolitikernes prioriteringer og syn på private barnehager. Private barnehager utgjør et viktig mangfold, og et samfunn uten de ideelle private barnehager blir fattigere. Vi er vel ikke på veg inn i kommunismens diktatur?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal