Trollstigen: Høyre garantist for rask utbedring

Trollstigen er mye mer enn en vei. Den er et symbol på Norges kultur, historie og natur som vi er så stolte av å vise resten av verden. Trollstigen er en pulsåre for små og store bedrifter innen reiselivsnæringen og en viktig magnet for Møre og Romsdal som turistdestinasjon. Det vil være skadelig for omdømmet til Trollstigen om veien fremover blir kjent for farlige steinsprang. Sikkerheten må komme først.