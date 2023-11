Minimum minstelønn for å få skjenkebevilling

LOs regionkonferanse mener at useriøse aktører ikke bør få tildelt eller fornyet serverings- og skjenkebevilling. I tildeling av bevilling må kommunen sette som krav at virksomheten/selskap må dokumentere at de til enhver tid oppfyller kravet til minstelønn etter allmenngjøringsforskriften innenfor overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet.