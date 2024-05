Muritunet har i ei årrekkje vore ein fantastisk stad med døgnrehabilitering for fleire pasientgrupper, inkludert våre medlemmer. Muritunet står sterkt i landssamanheng når det gjeld rehabilitering, med spesialkompetanse på fleire felt!

I NAV sine statistikkar finn vi at den største årsaka til sjukmeldingar er muskel- og skjelett sjukdomar/plagar. Tiltak for å motverke dette vil vere samfunnsøkonomisk vellykka og ein langt betre kvardag for den enkelte som opplever å få nedsatt helse og vert sjukmeldt.

Vi er ikkje kjent med at det har vore brukarundersøkingar som gir grunn til å redusere rehabiliteringstilbodet. Tvert imot viser tidlegare undersøkingar at rehabilitering har stor effekt, både fysisk og mentalt.

Rehabilitering har også hatt ufortjent lav politisk prioritet dei siste ti-åra.

Den siste stortingsmeldinga om rehabilitering kom for over 20 år siden (St.meld. nr. 21, 1998–99). Det sto der at «rehabiliterings-/habiliteringstilbodet er i dag i for stor grad prega av manglande planlegging og koordinering, uklare ansvarsforhold og for lite medverknad frå brukarane sjølve».

Etter over 20 år er det framleis slik dessverre!

Riksrevisjonen har enda ein gong kome med ein rapport som viser store manglar innan rehabilitering – og nesten ingen ting er blitt betre sidan 2012 då den forrige rapporten kom. Dette har store konsekvensar for helse, arbeidsevne, familieliv og fritid. Manglande tilbod gir auka belastning på meir omfattande tenester. Rehabilitering gjeld dagleglivet til folk.

Rehabilitering har gode mål:

• betre funksjon

• gjenvinne/stabilisere funksjon

• forebygge funksjonstap

• meistre kvardagslivet sine aktivitetar

• delta i samfunn- og arbeidsliv

• auka livskvalitet

Livsnødvendige tiltak for innbyggarane!

Framtidsretta helsetenester må formast i tett samarbeid med brukarane.

Vi ber derfor Helse Midt-Norge om å vurdere alle konsekvensane det vil ha ved å avslutte avtalen med Muritunet.

Med helsing

Norsk Revmatikerforbund

Møre og Romsdal fylkeslag

Sissel Egset Håskjold (Sign.) Dagny Venke Villa (Sign.)

Leiar Leiar Ålesund og omegn Revmatikerforening

