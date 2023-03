Vestlandsbedriftenes misnøye med Regjeringen har én enkel forklaring

Det siste året har vi vært på besøk hos over 350 bedrifter i våre to fylker på Vestlandet. Tilbakemeldingene stemmer overens med NHOs medlemsundersøkelse, som viste at åtte av ti bedrifter er misfornøyde med Regjeringens politikk. Årsak: Regjeringens manglende forutsigbarhet i skatte- og avgiftspolitikken for vestlandsbedriftene.