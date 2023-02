Høflig og korrekt

Fredag og lørdag hadde Politiet en knivaksjon i Molde hvor knappe 200 personer ble visitert og som resulterte i at to ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Hjemmelen for aksjonen er § 7 a i politiloven som blant annet stiller opp vilkårene at det skal foreligge «grunn til å undersøke» og at det bare kan skje «i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted».