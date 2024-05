Det er uansvarlig av Helse Midt-Norge å fortsette en utrulling som kan få ekstreme konsekvenser for enda flere pasienter og ansatte, og det er enda mer uansvarlig av Ap, Høyre og Sp å ikke trekke i nødbremsen.

Dødsfall, redusert pasientsikkerhet, nedsatt behandlingskapasitet, høyt sykefravær, pasienter som forsvinner fra ventelister, helsepersonell som slutter og alvorlige brudd på personvernet der personer med behov for hemmelig adresse har fått deres informasjon offentlig tilgjengelig. Det er bare et utdrag av de alvorlige negative konsekvensene av å innføre Helseplattformen.

Kostnadene for å innføre Helseplattformen er allerede flere milliarder helsekroner, og overskridelsene er betydelige. Samtidig avdekkes det stadig nye feil, som koster mye å rette opp og stjeler verdifull pasienttid for ansatte som har fått en stor ekstra arbeidsbelastning. Det er ingenting som tilsier at de samme problemene ikke kommer til å ramme pasientene i Møre og Romsdal, når det skandaløse journalsystemet innføres for sykehusene og kommunene i fylket.

Det var den store trusselen mot pasientene og en rekke henvendelser fra fortvilte helsepersonell i Helse Midt-Norge, som var bakgrunnen for at Frp i fjor vinter fremmet forslag på Stortinget om at videre innføring av plattformen måtte stanses og det at det skulle vurderes midlertidige løsninger der den er i bruk.

Vi hadde da ved en rekke anledninger tatt opp dette med daværende helseminister Ingvild Kjerkol(Ap), som mente det var uaktuelt å skrote Helseplattformen. Dessverre ser det ut til at det har gått prestisje i saken hos både regjeringen og helseforetaket, og det kjøres på uten å ta tilstrekkelig hensyn til hvordan det rammer pasientsikkerheten og de ansatte. Vi var også lei av at mye av informasjonen vi fikk ikke var med på å opplyse saken, og det fremsto som både helseforetaket og helseministeren forsøkte å skjønnmale situasjonen.

Det verste eksempelet på det er at både administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal og sykehusdirektør ved St. Olavs hospital mente Helse Midt-Norge sitt brev til Statens helsetilsyn om Helseplattformen inneholdt flere faktafeil og «etterlater et samlet inntrykk av situasjonen er mer under kontroll enn den faktisk er». Det er for å si det forsiktig svært alvorlig når mye tyder på at Helse Midt-Norge har feilinformert Helsetilsynet og dermed også Stortinget.

Riksrevisjonen og Kommunerevisjonen i Trondheim har også satt i gang en felles undersøkelsene som er ventet i oktober i år. Der skal de blant annet se på forklaringene og status for alle problemene, samt forberedelsene til innføringen i Helse Møre og Romsdal. En burde i det minste ventet til den rapporten var klar, men det er åpenbart ingenting som kan stoppe fremdriftsplanen til styret i Helse Midt-Norge.

Vårt håp var at stortingsflertallet ville se det samme som vi har innsett lenge, og som de ansatte også har vært klar på. Det er ikke innføringen av Helseplattformen som er problemet, men selve plattformen. Vi hadde i hvert fall forventet at flere partier innså at det er uansvarlig å rulle ut systemet til flere sykehus og kommuner før alle feil var rettet opp og rapporten fra Riksrevisjonen var klar.

Skuffelsen vår var derfor stor da helse- og omsorgskomiteen 23. april behandlet Frps representantforslag, og Høyre var det eneste opposisjonspartiet som stemte mot at det ikke skulle innføres i Møre og Romsdal med det første.

Høyre setter ved sin stemmegivning systemet foran pasientsikkerhet. Det er rart at de mange negative konsekvensene Helseplattformen har fått for pasientene og ansatte ikke gjør inntrykk på verken de eller regjeringspartiene som også stemte mot.

Istedenfor å bli med på de andre opposisjonspartiene på vedtak som ville tatt grep om situasjonen, fremmet Høyre et forslag i komiteen. Det lengste de var villig til å gå var at Stortinget skulle be helseministeren innen revidert nasjonalt budsjett 2024, på egnet måte, informere Stortinget om status og veien videre for Helseplattformen.

Det var ikke noe annet et forsøk på å føre ansatte, pasienter og alle andre bak lyset og late som man gjør noe med situasjonen. Forslaget er et slag i lufta som FrP ikke så noen grunn til å støtte, og det gjorde heller ikke flere andre opposisjonspartier. Vi tror heller ikke befolkningen i Midt-Norge lar seg lure av slike forsøk på å fremstå som en viser handlekraft.

Det er uansvarlig å tillate at Helse Midt-Norge å fortsette en utrulling som kan få ekstreme konsekvenser for enda flere pasienter og ansatte. Alt tyder på at det ikke er nok helsepersonell for å innføre Helseplattformen på de fire sykehusene og leger i Helse Møre og Romsdal truer med å slutte i hopetall når journalsystemet innføres. Helseplattformen er et spill med pasienters liv, og Ap, Sp og Høyre velger å gamble med helsetilbudet i Midt- Norge.

Sylvi Listhaug, partileder Frp

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson Frp

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal