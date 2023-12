Der var rektorene i Hustadvika kommune avbildet med følgende overskrift: «Vil ha større skoler». Denne overskriften stod i sterk kontrast til den overskriften jeg hadde lest om samme sak på rbnett tidligere den dagen. I nettavisen var overskriften nemlig ganske annerledes vinklet: Der står både overskriften «Frykter store konsekvenser av skolekutt», og «Vil gå utover tryggheten og kvaliteten».

Dette tydelige eksempelet viser hvordan overskriften har gjennomgått en total omformulering fra nettavis til papiravis – en interessant endring spør du meg. I samme overgang har det også kommet en ny journalist på banen, og det er da vi ser samme sak, men med en totalt annerledes overskrift. Det er bekymringsfullt at overskriften på papir kan gi et inntrykk av at alle rektorene ønsker større skoler, mens den opprinnelige nettoverskriften fremhevet deres frykt for konsekvensene av skolekutt. Man kan jo spørre seg: Er det journalistens subjektive mening som får for stor plass i overskriftene, eller er det gjort for å skape en klikkmagnet?

Vi som lever i ytre strøk er klar over at økonomiske rammer truer tjenester som blant annet skole, men dette er ikke første gang journalister vrir på innholdet i skolesaker. Blant annet kan vi trekke frem tidligere sak om Bolsøya skole, hvor journalist brukte gamle bilder av skolen. Bilder som fremstilte en stusselig skole. Her kom heldigvis ansatte på banen, og delte bilder av skolen på sosiale medier som sto i sterk kontrast til de journalisten brukte. Saken ble i etterkant oppdatert med riktige bilder.

Slikt slett journalistisk arbeid bidrar til å gi et inntrykk av at tingenes tilstand er verre enn det er i ytre strøk. Slike forvrengninger bidrar til feilinformasjon og forsterker en misforstått oppfatning hos leserne. Dette fortjener ikke de mange ansatte som er opptatt av å levere gode tjenester til kommunen hver eneste dag. Selvfølgelig har man forståelse for at med elevtall som synker så legger dette press på drift av skoler, men dårlig journalistikk trenger ikke å dolke disse skolene i ryggen, som daglig lever og ånder for fremtidens borgere.

Utdanningsforbundet ved Bud barne -og ungdomsskule

