Kvaliteten i Moldeskolen

Rødt Molde og Mdg Molde uttrykte desember 2021 bekymring over ensidig satsing på digitale læremidler i grunnskolen i Molde. Ordfører svarte den gang at man satset både analogt og digitalt, noe som jo var et stykke unna virkeligheten. Ellers ville han avvente rapport fra et prosjekt som skulle drøfte digitale kontra analoge læremidler.