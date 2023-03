Hustadvikas framtid

FNs klimapanels siste rapport kom denne uka, og den slår fast at klimaendringene har kommet. Det er blitt mer ekstremvær - skogbrann, tørke og flom. Dagens trend er at vi er på full fart til å passere 1,5 graders-målet om bare noen få år. Det vil få dramatiske følger, noen økosystemer vil klappe sammen og bli ugjenkjennelige, og slik skape ubeboelige samfunn for både mennesker og dyr.