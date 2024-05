Var på orienteringsmøte på Skjevik ungdomsskole. Jeg var «gira» på å ta Statens vegvesen og Vegamot. Der tok jeg skammelig feil. Prosjektleder Halgeir Brudeseth kunne fortelle at våre folkevalgte i kommunestyret hadde bestemt stedet for bommen. Er kommunestyret klar over at denne plasseringen vil dele bygda vår? Jeg skal belyse hva dere har bestemt og som vil ødelegge bygda. Bygda vår (det vil si skolekretsen) strekker seg fra Ekren - ca en kilometer øst for Lønset gamle fergekai - og omfatter Øverbygda og Skjevika. Skolekamerater som vil besøke hverandre i fritida til samarbeid og leik, men som bor på hver side av bommen, må betale bompenger. Kjempetrist.

Slektninger som ønsker å treffes til samvær, fødselsdager og så videre blir splittet dersom de bor/lever på hver side av bommen. Kjempetrist.

Idrettslaget Hjelset Fram har sitt klubbhus på Skjevikåsen. Her er idrettsanlegg for sommer- og vinterøvelser. Lysløype, hoppbakke og idrettsplass. Barn, ungdom og ledere vest for bommen blir belastet. Bare trist.

Ungdomsklubben «Tomrommet» holder til i underetasjen på Skjevik barneskole. Her møtes barn og ungdom (25–30 personer). De som bor vest for bommen blir belastet. Kommunen gir tilskudd til drift og dugnad av ildsjeler. Ødeleggende og kjempetrist.

Sangkor og hornmusikk, her bor også medlemmer på hver side av «skammens bom». De må betale bompenger for å komme på øving. Kjempetrist.

Hjelset-Kleive fotball driver trening på Skjevikåsen og på Oppdølbanen. Spillere vest for bommen blir belastet. Trist.

Småbåthavna ligger i Hjelsetbukta. Her må båteiere som bor vest for bommen bli bom-belastet. Havna drives på dugnad. Har bygget velferdshus for å skape trivsel. Dere folkevalgte har med denne bom-plasseringen skapt det motsatte.

Hjelset grendahus drives på dugnad av flittige personer. De lager hyggekvelder med sang og musikk blant annet. Det kommer folk fra hele bygda - og nabobygdene - Molde inkludert. Et veldig viktig trivselstiltak for voksne og godt voksne i nærområdet. Det koster veldig mye innsats av dugnadsfolka for å holde dette tilbudet i gang. De fra vest blir bom-belastet. Kjempetrist.

For arbeidsfolk som bor langs «gamlevegen» – nåværende E39 – og arbeider i Molde vil det være unaturlig å bruke nye E39. Det gir lengre arbeidsveg for svært mange. Man må betale bompenger. At de som velger å kjøre nyvegen må betale er en selvfølge. Urettferdig.

Hvem ønsker denne nyvegen velkommen? De beboere som grenser til E39, med 6–7000 biler per døgn. Det skal bli godt å slippe den støyen. Men vi synes det er trist at vi skal straffes med bompenger for at gjennomgangstrafikken skal få lov å kjøre og nyte nyvegen i 90 km/t med bom selvfølgelig.

Hvordan skal vi få en mer rettferdig løsning som gagner Hjelset skolekrets og bygda vår?

Forslag 1: Sette opp to bommer – en i hver ende av den «gamle vegstrekningen». De som kjører rett gjennom blir belastet. Bomselskapet og Statens vegvesen har erfaring med slike, og kan sikkert rettlede våre «uvitende» folkevalgte.

Forslag 2: Sett ned fartsgrensen til 50 km/t (eller 40 km/t) på hele strekningen, da blir det unødvendig med bom. Det er en påstand som er verdt å prøve.

Jeg måtte bare komme med denne ytringen. Jeg får vondt i magen hver gang jeg passerer «Skammens bom», som er satt opp på så feil sted. Det vitner om.... Jeg kan ikke skrive de orda – det er for stygt.

Til våre folkevalgte: Bygda Hjelset er ikke delt ennå. Det går an å rette opp den skaden som er gjort. Hjelset skolekrets – bygda vår – er fortsatt hel.

