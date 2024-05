Størst oppmerksomhet får vurderinger av støyproblematikk og anleggets skadelige virkninger på folkehelsen og miljøet. Noen uttalelser er svært kritiske til kommunens planarbeid. Andre har en mer moderat tilnærming. Men felles for de aller fleste er et rungende nei til mer støy og miljøødeleggelse og dermed et like rungende nei til støy- og miljøverstinger som drifting, motard og gocart.

Aukra kommune har et omfattende planverk der ivaretakelse av miljø, natur og friluftsområder er viktige mål. Planene er gode og klimaambisjonene store. De er ganske samsvarende med uttalelsen fra direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratets ved fremleggelse av direktoratets miljørapport 10. april i år: «Alle land har forpliktet seg til å kutte i sine utslipp, alle land har også forpliktet seg til å skjerpe sine mål. Alle må gjøre sin innsats, selv om hvert enkelt menneske, hver by og hvert land er lite i den store sammenhengen. Også Norge må gjøre det som vi har forpliktet oss til, selv om Norge er et lite land i verden».

Gode planer er vel og bra, men uten at handlinger forankres i planene blir det bare ord, ingen ting annet. Klima og miljøvurderingene i forslaget til reguleringsplan for Gossen Motorsenter tar ikke i tilstrekkelig grad inn over seg det alvoret kommunen selv tilkjennegir om klima og miljøutfordringene.

Globalt er man nå i en situasjon der enkeltmenneskets klima og miljøbidrag er verdifullt. Mange bekker små blir som kjent en stor Å. En kan ikke lenger si at mitt/vårt klimabidrag betyr så lite i den store sammenheng. Økningen av plastforsøpling og mikroplast er nå så stor at det arbeides med en global plan for å unngå at dette blir et uopprettelig problem for kommende generasjoner. Det sier seg selv at skal man lykkes må alle bidra, også de som mener at deres utslipp ikke har betydning. Motorsportanlegg er dessverre ikke på miljøets side og det må forventes at kommunen agerer i samsvar med dette.

Det er på høy tid at vi slutter å ødelegge naturen for egen vinnings og gledes skyld. Det kommer noen etter oss som fortjener frisk luft, et rikt dyreliv, grønn skog, stillhet og ro. I denne saken må man veie verdien av uberørt natur, godt bomiljø, mindre klimaavtrykk og mindre miljøforurensing opp mot en del av våre ungdommers behov for meningsfull aktivitet. Slik avveining er aldri lett, men det vil være galt og paradoksalt å bidra til å ødelegge natur og miljø for den oppvoksende generasjonen ved å etablere en ny aktivitet for den samme generasjonen.

Det er lagt opp til at planen kan sendes ut for 2.gangs høring før politisk behandling. Kommunen må nå svare ut innsigelsene som er kommet. Jeg og mange med meg forventer at en ny høring gjennomføres når dette arbeidet er ferdig. Jeg håper kommuneadministrasjonen tar inn over seg de forhold som er påpekt og unngår at det går prestisje i saken. Det er også å håpe at man ikke bygger nye forsvarsverk for motorklubben og reguleringsplanen, men benytter den gylne anledningen administrasjonen nå har til å kreve endringer i motorklubbens planer. Hensynet til de berørte bygdenes innbyggerne og miljøet må være overordnet i denne saken.

Lykke til!

Lunheim, Aukra, 15.05.2024

Birger Tangen

