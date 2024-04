Etter et folkemøte i høst kom det sterke signaler fra alle de fremmøtte at innbyggerne i området identifiserer seg som ei bygd, ikke to. Barn og unge opplever det som naturlig at de er sammen om fritidsinteresser og også skole. Skolesamarbeidet der Hustadvika kommune kjøper gjesteplasser fra Julsundet skole har pågått i mange år, og må kalles en suksessfaktor.

Det er også et samarbeid mellom kommunene om ei felles sjøarealplan, den blir ferdigstilt i løpet av høsten.

For to kommuner som ligger så tett sammen der begge bygder er utkantsområder i egen kommune, ser vi at det kan være mange potensielle samarbeidsområder. Eksempler her kan være:

· Felles møteplasser

· Oppvekst

· Helse og omsorg

· Felles interesser for Åsdalen Industriområde

· Brann- og redning

· Trafikkløsninger

· Renseanlegg

Noen samarbeidsområder kan vi få til på kort sikt, andre kan vi få til på lengre sikt. Felles for alle er at vi ved å samarbeide både kan få bedre og billigere tjenester, og ikke minst, knytte de som bor «vegg i vegg» tettere sammen på en naturlig måte. Vi viser til forventningsbrevet fra statsforvalteren hvor statsforvalteren setter søkelys på bærekraftig kommunal planlegging og interkommunalt samarbeid. Stasforvalteren skriver mellom annet i sitt forventningsbrev for 2024; «Eit betre strukturert interkommunalt samarbeid kan bidra til bærekraftige velferdstjenester og meir utviklingsdyktige kommuner».

Vi ber om at kommunedirektørene forbereder en egen sak om et mulig tettere samarbeid mellom Hustadvika og Aukra kommune i det geografiske området Julsundet og Jendem. Denne saken legges fram for kommunestyrene på første kommunestyremøtet etter sommeren. I denne saken bør følgende vurderes som viktige elementer i forslag til vedtak:

- Sette ned ei arbeidsgruppe med fem personer fra hver kommune. Denne arbeidsgruppen skal se på mulige samarbeidsområder. Arbeidsgruppen kan bestå av fem politikere fra hver kommune. Administrasjonen bistår ved behov.

- Der arbeidsgruppen ser det formålstjenlig med et mulig samarbeid, fremmes dette som en egen sak for kommunestyrene.

I dette arbeidet oppfordres det også til å søke om skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

Det arbeidsgruppen kommer fram til skal legges fram som referatsak til de respektive kommunestyrene.

Det blir lagt fram likelydende interpellasjon fra Hustadvika SP, Hustadvika KrF og Hustadvika Venstre for Hustadvika kommunestyre den 23.05.2024.

Aukra SP, Aukra KrF og Aukra Venstre

