Hovedutvalgsmodellen

Enkelt forklart så fungerer modellen på den måten at kommunestyret vedtar planer og de økonomiske rammer for hovedutvalgene, som så har ansvaret for å gjennomføre. Slik forklarer Mellvin Steinsvoll konstruksjonen, «hovedutvalgsmodellen» i et leserinnlegg tirsdag 11 april. Enda enklere forklart så fungerer ikke modellen i det hele tatt. Og i løpet av denne perioden har det gått fra vondt til verre.