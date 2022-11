Grunnrenteskatten rammer vanlige arbeidsfolk, Kjølmoen

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) ga nylig FrP en bredside i denne avisa under overskriften «FrP – milliardærenes bestevenn». Kjølmoen mener FrPs motstand mot grunnrenteskatten på havbruk bunner i omsorg for de rikeste.