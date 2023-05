Retten til å optimalisere

Strukturen for Bo- og habiliteringstjenesten må optimaliseres for å kunne utnytte personalressursen på en bedre måte. Dette ble foreslått av KrF, H og Sp, og vedtatt i hovedutvalg for helse og omsorg i Molde, 15. august i fjor. Lett kamuflert ble retten til å diskriminere innbyggere med nedsatt funksjonsevne vedtatt. Mot en stemme.