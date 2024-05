Det er eit embete som er langt frå oss. Dei fleste går til sitt arbeid, vi gjer så godt vi kan kvar på vår plass, og prøver å leve i fred og fordrageligheit med både naboar og anna folk. I alle fall har dette vore slik vi har prøvd å levd. Men av og til får vi sett ting frå eit perspektiv som gjer at vi kan stusse litt på korleis samfunnet vårt fungerer. I denne kronikken vil vi ta opp kor makteslause vi som enkeltindivid blir når Statsforvaltaren skaltar og valtar med liva våre.

Litt historikk:

I 2002 kjøpe vi ein eigedom i det som den gong var Fræna kommune. På eigedomen hadde det bodd folk i fleire hundre år, og størstedelen av bustadhuset var bygd på 1800 talet. Som mange veit var det den gongen små hus, lågt under taket, og ingen luksus i husa til fiskarbonden. I tidlegare tider hadde dei både nokre høner og ein gris som var med å bidrog til matauk i heimen på denne plassen. Huset har sin sjarm, og etter vårt syn er det vel verdt å ta vare på, men er ikkje eigna som bustad på heilårsbasis.

Vi brukte eigedomen i mange år som fritidsbustad, men har aldri gjort det om til det, og har bl.a betalt kommunale avgifter etter reglar for heilårsbustad. Og vi har hatt mange koselige stunder der gjennom åra. I 2020 tok vi steget å flytta inn der på permanent basis, sidan vi trivest så godt med roa og naturen rundt. Etter ei tid så bestemte vi oss for å søkje om å bygge eit nytt hus, sidan det gamle som nemnt ikkje fyller dagens krav til komfort, ei heller til størrelse for ei familie som veks litt for kvart år etter kvart som fleire og fleire barnebarn kjem til.

Vi ønska oss eit lettstelt hus som vi kan bo i på våre eldre dagar, og la «gamlehuset» stå til bruk som fritidsbustad for nye generasjonar. Det kan nemnast at tomta er fem mål, så det er god plass til to hus: Det blir rekna som ein gard, og på gardane skal det etter «lova» ikkje vere meir enn eitt våningshus. Men kven kan drive gard på fem mål i dagens Norge? Det har heller ikkje vore dyr på «garden» i alle fall dei siste 50 åra.

Men å bestemme over eigen eigedom er ikkje enkelt. Vår eigedom ligg i LNF område, og skal ein byggje og bu på slike stadar, må det søkjast dispensasjon. Det ser ut som det offentlege Norge ønskjer at vi alle skal bu i tettbygde strøk, helst tett i tett, i byggefelt.

Rett skal vere rett: Det politiske miljøet i Hustadvika kommune har ønska oss velkommen, og har 2 gongar sagt ja til dispensasjon, slik at vi skal få bygge på eigedomen vår utan å rive det gamle huset. Så tusen takk til dei for det!- men så er det jo slik at alle saker som er utanfor reguleringsplan skal godkjennast av Statsforvaltaren. Og her kjem eg til saka: Etter mitt syn skaltar og valtar Statsforvaltaren med folk sine liv når ein ikkje skal få råde over eigen eigedom. Saka har vore oppe til politisk behandling i kommunen, og dei har sagt «velkommen til å bygge», dvs. gitt dispensasjon frå lovverket. Statsforvaltaren gir likevel avslag på byggesøknaden. Og ikkje nok med at dei gir avslag, - dei brukar 8 månader på å behandle saka, og avsluttar med at avslaget er endeleg, og at det ikkje kan klagast på.

Så vidt eg veit har dei ikkje vore på befaring på eigedommen, og bygging av ny bustad vil heller ikkje bli så nær stranda eller andre sine eigedomar at det skal ha betydning for naboar, eller folk som vil bruke naturen rundt. Likevel har Statsforvaltaren teke større omsyn til eit par naboar sine klager enn til at området skal få betre estetikk, og at vi skal få ein lettstelt bustad. Den einaste kommentaren desse naboane hadde når saka var ute på nabovarsel var at det var usikker vegrett og usikre grenser. Det er det ikkje lenger. Desse to momenta var avgjorde gjennom jordskifteretten (ved rettesmegling) for eitt år sidan.

Vårt poeng er: Kva er vitsen med lokaldemokratiet, når Statsforvaltaren gir avslag på ei slik sak som 2 gongar har vore oppe til politisk behandling i kommunen, og som har gitt positivt resultat for oss som søkjarar.

Vi er utruleg skuffa over Statsforvaltaren si avgjerd. Vi har ikkje bestemt oss for om vi blir buande her eller om vi flyttar. I så fall har Statsforvaltaren påverka til at Hustadvika kommune har mista to innbyggjarar som også bidreg med skatteinntekter og friviljug arbeid i nærmiljøet.

Frå før er det alt for mange hus der det ikkje er lys i husa. Og for å sitere ei vise frå 80 talet: «Hus treng folk og folk treng hus. Det sku bo folk i husan» (O.Bremnes)

Nerland 9. mai 2024

Gunhild Rolandsen og Jarle Løkhaug

