Det ble vedtatt i 2022 at det skulle bygges ny barneskole på Eide. Jubelen var stor blant elever, ansatte og foreldre her på Eide. Endelig er det vår tur, endelig ble varsler fra elever, ansatte og foreldre på Eide hørt. Nå skal avvik som gjenskrudde vinduer som ikke kan åpnes bort, vinduer som mangler solskjerming, som gjør at vi «koker» inne på klasserommene når sola står på, trange garderober der barnas klær ikke tørker når det er regn og vått ute, noe det er mye av her på Eide. En skoleplass bestående av grus og asfalt, som absolutt ikke innbyr til god og fantasifull lek, men det motsatte, for det er jo ingenting å gjøre eller finne på.

Så når prosjektet nye Eide barneskole startet, var det med involvering og engasjement fra alle ansatte. Der vi fikk være med å forme den nye skolen i lag med prosjektgruppa. All den tid vi har brukt på dette prosjektet, diskusjoner og forhandlinger for å få den skolen som kan møte dagens og morgendagens forventninger og krav. Og rett før jul 2023, i innspurten av planleggingen, vedtar kommunestyret at nye Eide barneskole skal bygges for inntil 300 elever, for å kunne være fleksibel for fremtiden. Dette medførte ekstra arbeid, men en større skole for fremtiden er noe vi ser på som fornuftig med tanke på fleksibilitet og økonomi. Klasserommene ved skolen må takle mer enn 15 elever, da det til enhver tid vil være noen klasser som er større enn gjennomsnittet. Den 29.02.24, kom enda et nytt vedtak, denne gangen om at skolen skulle utsettes. Et vedtak vi er sterkt uenig i, da dette vil føre til forsinkelser, merkostnad og lenger tid i dårlig fysisk arbeidsmiljø! Stemningen «kokte», og de ansatte føler på sinne, frustrasjon og oppgitthet.

Kommunen har nå satt i gang et omstillingsprosjekt. I forbindelse med dette prosjektet ble det sagt i kommunestyremøtet 29.02.24 at man også må se på skolestruktur. Vi vil tro at det å bygge skolen litt større nå vil være bedre økonomisk sett, enn å utsette eller bygge til det antallet vi er per i dag. Vi har ingen ting å tape ved å fortsette prosessen basert på vedtaket fra desember. Det framstilles nesten som at skolen planlegges altfor stor. Det er vanskelig å forutsi elevtallene for de neste 10- 20- 30- 40 årene. Det er mange faktorer som vil påvirke elevutviklingen. Skolen har over en periode fått tilflyttet elever fra Ukraina, og skolen opplever også en økning i antall elever som ønsker å søke seg over fra Lyngstad og Vevang skole.

Det er et stort behov for nye skole på Eide, og «morgendagens skoler» skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Noe nye Eide barneskole, som den foreligger på plantegningene, vil gjøre. Forskning viser nemlig at omgivelsene påvirker hvordan vi har det, hvordan vi jobber, og hvordan vi presterer; både ute og inne. Skolen skal være en inkluderende arena og favne elever med ulike behov. Vi vil bygge fremtidens skole som er avgjørende for å tilpasse undervisningen til LK20.

Kostnadene er trolig allerede blitt store. Rådgivere og entreprenører har vært på saken siden oppstart i 2022.

For barna ved Eide barneskole, så teller hver dag de må vente ekstra på ny skole. Vi ber om at kommunestyret står ved vedtaket fra desember 2023 om å bygge en skole som er stor nok til å gi fleksibilitet i fremtiden, uten å utsette prosessen ytterligere.

Hilsen

Klubben Eide barneskole, Utdanningsforbundet.

