Her er noen konkrete uttalelser om reguleringsplanen Løvika motorcross/motor sport senter.

1. **Støyplager og intensivert bruk**: Befolkningen har lenge opplevd støyplager fra motocrossanlegget, og med den foreslåtte utvidelsen til å inkludere aktiviteter som gocart, drifting og bilsport, frykter beboerne økt støy og forstyrrelser på grunn av økt aktivitet og kjøretider.

Kjøretidene kommunen har godkjent for hele anlegget er svært romslige og innebærer i realiteten mulighet for kjøring og mye støy fire dager, til sammen 34 timer i uken, derunder lørdager (10 – 19) og søndager (12-19). Det er videre godkjent inntil 8 arrangementer/konkurranser pr. år.

2. **Bekymringer om påvirkning på lokalsamfunnet**: Godkjennelsen av hyppige kjøretider og arrangementer som kan medføre mye støy, spesielt i helgene og under arrangementer, kan ha negativ innvirkning på livskvaliteten til beboerne og brukere av friluftsområdene i nærheten av anlegget.

3. **Manglende informasjonsdeling og kommunikasjon**: Avslaget på velforeningens forespørsel om info/folkemøte for å gi beboerne korrekt informasjon om reguleringsplanen gjennom digital kommunikasjon kan oppfattes som mangel på transparens og muliggjøringshetskaps. Dette skaper følelse av digital utenforskap og kan bidra til økt frustrasjon blant beboerne.

4. **Demokratisk deltakelse**: For en så betydningsfull reguleringsplan som har stor innvirkning på bo miljøet til mange, er det avgjørende at det legges til rette for demokratisk deltakelse og at alle interessenters synspunkter blir grundig vurdert før en endelig beslutning treffes.

5. Ordføreren har nylig åpnet en ny turveg fra museet Løvikremma opp til turområdene og Løvik kystfort. Kostnad for kommunen var ca 750000kr . Opplevelsen for de som bruker naturområdene vil bli sterkt svekket dersom stillheten brytes av sterk motorstøy hver helg. Romsdalsmuseet har påpekt at opplevelsen av Løvikremma vil bli uheldig påvirket.

6**Behov for balanse og bærekraft**: Det er viktig at kommunen vurderer balansen mellom behovet for slike aktiviteter for den unge generasjonen og hensynet til beboernes trivsel og livskvalitet. En grundig vurdering av støy, miljømessige konsekvenser og beboernes synspunkter er nødvendig for å finne en bærekraftig løsning som ivaretar alle parters interesser på en rettferdig måte.

I lys av dette er det viktig at kommunen tar hensyn til beboernes bekymringer, sikrer åpen kommunikasjon og demokratisk deltakelse i avgjørelsesprosessen, og søker en løsning som balanserer behovet for aktiviteter med hensynet til lokalsamfunnets trivsel og livskvalitet.

Frode Bjerkan

