Farstad Omsorgsboliger- nok en gang

Med litt undring har jeg registrert at vår ordfører, Tove Henøen, leser Hustadvika Høyres avisinnlegg dit hen at vi er utålmodige for å få bygget nye omsorgsboliger på Farstad. Det er vi ikke, men vi er utålmodige for å få gjort noe med eldreomsorgen generelt.