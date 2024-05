Åslaug Haga starter sitt innlegg med å antyde at hun og Fornybar Norge jobber for en energiomstilling på lag med mennesker og natur.

Da har hun alliert seg med feil samarbeidspartnere, for det er verken mennesker eller natur som står på dagsordenen til de som finansierer hennes organisasjon. Medlemmene i Fornybar Norge jobber i hovedsak med energiproduksjon, strømnett og salg av energi, og blant dem finner vi aktører som Statnett og Statkraft. Ingen av disse har verken mennesker eller natur som mål på sin suksess; deres suksesskriterium er økonomisk resultat. Det er for så vidt ikke noe i veien med det, men det er viktig å ha det i tankene når man skal tolke budskapet fra Fornybar Norge. Medlemmene betaler inn mye. Fornybar Norge har en årlig inntekt på nesten 100 millioner kroner. Disse pengene bruker de til å påvirke stat og regjering, samt deg og meg. I tillegg har deres myndighetskontakter (les: lobbyister) fri tilgang til våre politikere. Det er en organisasjon med svært stor økonomisk og politisk makt.

Medlemmene som betaler for dette, forventer selvsagt å få noe igjen for pengene de bruker, og jeg tror ikke de blir så fornøyd om de får natur, oppgradering av vannkraft eller enøk for kontingenten. Det er nok derfor det er så vanskelig for oss i Motvind Norge å komme gjennom med disse løsningene. Det er nemlig ikke så mye penger å tjene på dette. Etterisolering, varmepumper og solceller på boliger gir ikke medlemmene økt inntekt. Snarere tvert imot. Det vil derimot gi lokal verdiskapning for snekkere, varmepumpemontører og elektrikere og gjøre oss mindre avhengig av medlemmenes tjenester og produkter. Altså, ikke noe jeg vil tro Hagas medlemmer ønsker å betale for.

Hvis det hadde vært riktig at Fornybar Norge ønsket en energiomstilling på lag med mennesker og natur, ville de ha kommet til oss i Motvind Norge, for det er nemlig det vi jobber for. Da hadde de prøvd ut alle mulige metoder for å øke produksjonen og spare energi før de foreslo å bygge ned naturen, og de ville ha brukt sine lobbyister for å sørge for gode støtteordninger til enøk, solceller og grunnvarme. Videre ville de ha advart vår regjering mot energikrevende industri som ikke gav arbeidsplasser, som datalagring, kryptofabrikker og hydrogen-/ammoniakkproduksjon. Da hadde de spilt på lag med mennesker og natur. Nå er det dessverre ikke vi eller naturen som betaler dem, og derfor jobber de heller ikke for oss. De jobber for store selskap med mye penger som ønsker å bli større selskap med mer penger. Så i det bildet kommer vi til kort. Motvind Norge har nok mange flere medlemmer enn Fornybar Norge, men kontingenten vår er heldigvis mye lavere. Så har heller ikke våre medlemmer en forventning om at deres kontingent skal gi dem noen økonomiske fordeler. Det våre medlemmer ønsker seg, er en hel natur, folkehelse og i beste fall en forutsigbar strømregning. “The answer my friend is blowing in the wind” er en vakker linje, men den bør ikke være svaret på hvor stor neste strømregning blir.

Det bør være tydelig nå at Fornybar Norge ikke jobber for mennesker og natur, men for storkapitalen. Helt i orden, det, men de bør slutte å late som om de er på lag med noe annet enn pengene. Store internasjonale investorer har et gjennomgående behov. Politisk stabilitet. Uten det er risikoen ved å investere svært høy. Det er en av grunnene til at enkelte andre energiløsninger ikke utredes i større grad nå. Det er svært få som vil investere i et anlegg der et politisk skifte kan stoppe hele prosjektet. Det er også derfor vindkraft og hydrogen m.m. er så populært nå. Fordi det blåser en grønn medvind over Europa. Det såkalte grønne skiftet, som har beveget seg bort fra å være politisk velvilje til fornybar kraft og blitt til dagens massepsykose, også kalt «mer av alt - fortere». Det er dette Fornybar Norge har sett muligheten for å lage penger av. Det er dette som er deres forretningsidé. Ved å bidra til å vedlikeholde og forsterke den velviljen fornybarbransjen og investorene trenger for å øke sin fortjeneste kan de, mot en «liten» medlemsavgift, legge til rette for at kraftbransjens mange aktører kan tjene seg enda rikere på det «grønne skiftet». Og for å lykkes med det, må de samtidig støtte opp om ideen om evig forbruksvekst. En vekst som er en atskillig større trussel mot klimaet enn fraværet av vindturbiner i vår natur. Så når det kommer til stykket, jobber ikke Fornybar Norge for verken klima, mennesker eller natur. De jobber for finans- og kraftbransjen. Mennesker og natur er hindringer for dem og klimasaken et kjærkomment vikarierende motiv.

Heldigvis finnes det en organisasjon som faktisk jobber for en energiomstilling på lag med mennesker og natur. Den heter Motvind Norge.

