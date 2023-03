Helse og barnehagemangel

Tja! Jeg tenker på hvordan det vil gå i lokalmiljøet om sykepleiere og andre helsearbeidere sine krav og ønsker om mer ressurser, og litt mer lønn for arbeidet de utfører for vår helse blir mer utgifter i stedet for. De har så langt kunne parkere gratis på sykehusets tomt.