For dette er de så uforskammet at de ber de som parkerer og ellers bruker området og løypenettet om å bidra med kr. 50,- for en hel dag!

Det er i alle fall et par stykker som synes at dette er forferdelig, nemlig Bredeli i Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal med støtte fra Sv’s kommunerepresentant i Molde, Ola Fremo, at de setter i gang en prosess mot idrettslaget for å få stoppet uvesenet. Som vanlig fra den kanten, de sier bare fy og nei, men kommer ikke med noen løsning på hvordan dette ellers kan gjøres.

Statsforvalteren bruker også tid og krefter på dette og sier at det er ulovlig å kreve avgift. Har de ikke fått med seg at idrettslaget ikke KREVER avgift ? De ber om frivillig bidrag og ingen får noen form for straff dersom de ikke bidrar. Bare det betyr at idrettslaget ikke KREVER avgift. Statsforvalteren ber om et selvkostregnskap – noe så håpløst –skal de da beregne selvkost i et år det er lite snø eller et år der er mye snø ? Eller skal de beregne et gjennomsnitt for et visst antall år og i tilfelle hvor mange? Hva om det neste år blir lite snø eller usedvanlig mye snø ? Bare det at dette skal drives for selvkost er håpløst, skal virkelig ikke idrettslaget ha noe igjen for de mange hundre timer med dugnadsarbeid samt innkjøp av maskiner? Hva slags fantasiverden lever dere i?

Bredeli i FNF grunngir med bl.a. at det er noen som blir forhindret fra å komme seg ut i naturen dersom de gir et frivillig bidrag på kr. 50,-. Ja, det er mulig det, men hvor mange flere er det som ikke kommer seg ut dersom idrettslaget ikke gjør denne jobben? Svaret er enkelt, ingen kommer seg da ut på Fursetfjellet fordi hverken Statens veivesen eller kommunen vil brøyte og slettes ikke kjøre opp løyper. Parkering på veien er ikke lovlig så det er heller ingen mulighet.

Dette må i alle fall Statsforvalteren tillegge så stor vekt at de nå en gang for alle sier at de som vil kan få lov til å fortsette med sine frivillige bidrag slik at Fursetfjellet fortsatt blir tilgjengelig for de mange tusen som ønsker det.

Jon Hals

Inhabil pga. stolt medlem i B.I.L.

