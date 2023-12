Det var en fantastisk opplevelse å dra til Oslo sammen med guttene mine som ser slik opp til nettopp dere. Dere er heltene og forbildene.

Det er ikke bare på cupfinalen disse guttene ser på kampene deres. De drar på bortimot hver eneste kamp på Aker Stadion. Vi må beregne minimum 2 timer kjøring t/r.

Men for disse gutta er det ekstra viktig med en selfie og en autograf. Og det er der de fleste av dere spillere dessverre svikter. Kan ikke forstå at det koster så mye for dere om dere bare bruker fem minutter av tiden deres på dette etter kamp. Noen av dere gjør det. Og dette settes så ufattelig stor pris på.

Vi sto utenfor Ullevål for å ta imot dere og ønske dere lykke til. Vi tippet på forhånd hvem som ville ta seg to minutter til å komme bort til barna. Vi fikk rett. Eriksen kom, som vanlig. Du svikter aldri. Håper resten av gjengen gjør som du neste sesong. Gutta har sikkert 15 bilder med deg, men alle er like mye verdt.

Så tusen takk for jobben du gjør både på og utenfor banen.

Dette er bare ment som en påminnelse om hvor viktig dere er for de små og hvor lite som faktisk skal til.

Hilsen fotballmamma.

