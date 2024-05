Jeg undres mer og mer over hvilken regjering det norske folk stemte fram for vel 2,5 år siden.

Siden Støre-regjeringen tiltrådte har rentene steget 14 ganger,- noe som ikke merkes i særlig grad for de som tjener 1 million, 2 million, 3 million osv. Men for folk flest betyr det usedvanlig mye. Og nå leser vi at dyr-renter vil vedvare over tid,- som er det motsatte av det som vart antydet for litt siden.

Det paradoksale her er at AP og SP skal representere arbeiderklassen og de som velger å bo ute i distriktene. Aldri har disse gruppene hatt det verre enn nå under sittende regjering.

Over 800000 nordmenn vil få problemer med å takle dagens rentenivå. Flere og flere bedrifter går konkurs,- og sentrale politikere er såre fornøyd, - virker det som.

Det gjør virkelig vondt å høre Støre, Vedum og co skryte av sine meritter da nesten 1 million nordmenn ikke vet å få endene til å møtes. Dette er ikke "ansvarlig politikk", Støre

Den eneste "selvkritikken" de tar er at de nå skal bli tydeligere slik at folket bedre kan forstå virkningene av "den ansvarlige" politikken som føres.

Folk flest får det ikke bedre om regjeringen blir tydeligere. De er tydelige nok. Alle ser at den faktiske politikken som føres passer greit for de som har nok fra før, men slett ikke for de mange som sitter lengre nede ved bordet.

Matprisene har økt med 25 prosent de siste to årene, strømprisene, drivstoffprisene osv. Alt som folket MÅ ha stiger og det rammer mest de som velger å sitte stille i båten,- og lide i stillhet.

De som bestemmer over oss og som ikke har skoen på, merker lite eller ingen ting om prisene går rett til værs. Slik bør ikke en arbeiderpartistyrt regjering være bekjent av.

Når det tas små grep for å "bedre" folks hverdag , eksempelvis når det ble flertall for at barnetrygda endelig skulle økes med noen små- kroner, måtte regjeringen presses av SV. Regjering greide altså ikke å få den ideen selv. Sånne eksempler finnes det mange av.

Men de greier meget godt å få ideen om at egenandelen for helsetjenester skulle økes,- en meget usosial økning som rammer kun de svakeste.

Jeg undres mer og mer over hvilken regjering det norske folk stemte fram for vel 2,5 år siden.

Penger til mange "gode formål" har vi nok av, tydeligvis, mens husholdningene blir stadig fattigere, og bedrifter sliter med å overleve. Her er det betimelig å nevne at regjeringskvartalet nå har kommet opp i svimlende 53 milliarder kroner. Ikke bra at vanlige folk ignoreres som de gjør i Norge i dag.

Heller har ikke verdens rikeste land råd til å ruste opp nedslitte skoler, ikke råd til å gi elever som har tungt å bære ekstra hjelp, politifolk går arbeidsledige mens Oslo blir en farligere by å leve i for hver dag som går. Kniver og andre våpen sitter løst i sliren og Norge har ikke råd å sysselsette ferdig utdanna politi som venter på jobb.

Jeg håper at regjeringen bryr seg om oss borgere. Godt å vite at dagens regjering sitter på lånt tid og at vi ved neste valg kan få inn politikere som vi kan ha tillit til,- og som holder hva de lover.

Ottar Drågen

