Vi har vår del av ansvaret for folkemordet som skjer på Gaza.

Vi har vår del av ansvaret for drapet på 18000 palestinere inkludert nesten 8000 barn på to måneder.

Vi har vår del av ansvaret for at for hver israeler som ble drept i terrorrangrepet 07. oktober har Israel drept 6 barn.

Vi har vår del av ansvaret for at verden står og ser på at en overmakt slakter ned 6 barn for å hevne seg på 1 død.

Vi i Norge har vært sterkt delaktig i å skape det her folkemordet, og vi må gjøre det vi kan for å stoppe det.

Vi var med å skape en militær supermakt i Israel på palestinsk grunn, for å betale for våre tidligere synder.

For før Norge syndet mot palestinerne syndet vi mot jødene.

Jøder fikk ikke lov å oppholde seg i Norge før 1851.

Norsk politi sendte til sammen 773 norske jøder til dødsleirene under andre verdenskrig.

Europeere tok livet av ca 6 millioner jøder under Holocaust.

Mennesket var umenneskelig i sin grusomhet.

Jødenes skjebne under andre verdenskrig skapte en stor sympatibølge for sionismen og at jødene skulle få sitt eget land.

Det ledende partiet i Norge, Arbeiderpartiet endret sin holdning til Israel og Norge var ett av 37 land som stemte for at Israel skulle tas opp i FN og anerkjenne Israel som en suveren stat.

Fra staten Israel ble opprettet i 1948 har militær makt og allianser gjort at palestinerne gradvis har blitt skjøvet og stuet bort til andre land eller på mindre og mindre områder i det som en gang hadde vært Palestina.

Det vi lot skje med jødene, lot vi igjen skje med palestinerne.

Igjen sviktet vi.

Nakba – katastrofen ble en realitet for palestinerne i 1948.

Da måtte i underkant av en million palestinere flykte, omtrent halvparten av araberne som bodde i Palestina.

De fikk aldri komme hjem igjen.

På samme måte som nazistene hadde drevet med etnisk rensing av jøder i Europa, startet nå israelske militær etnisk rensing av byer og landsbyer i Palestina.

Grusomheter hadde avlet nye grusomheter.

Vold hadde avlet vold.

Palestina var okkupert.

På den samme tiden, var det en sterk Israel sympati i Norge.

Vår viktigste allierte USA, skapte med sine militære bidrag Israel om til en regional supermakt.

Våpen produsert i Norge har gjort at Israel kunne tillatte flere og flere ulovlige bosettinger og slik fordrive flere og flere palestinere.

I 1960 solgte vi til og med tungtvann til Israel, og slik bidro til at landet ble en atommakt.

Vi skapte et Israel som kunne dominere over og undertrykke palestinerne.

Det militært sterke Israel kunne slik under seksdagerskrigen i 1967 ta kontrollen over Gazastripen fra Egypt, Vestbredden fra Jordan og deler av Golanhøydene fra Syria.

Ulovlige bosettinger på okkupert land florerte.

300.000 palestinere mistet igjen sine hjem.

Vi lot det skje med våre våpen.

Israel har utviklet seg til verdens mest militariserte stat.

Militærtjenesten er 2,5 til 4 år for menn og 2 år for kvinner.

Holocaust, vold og kriger har avlet frykt også hos israelerne.

Vold og frykt hos israelerne har skapt undertrykking av palestinerne.

Og vold og frykt har skapt et nytt apartheidregime.

En palestiner er ikke lenger like mye verdt som et annet menneske.

Med vold har Israel ekspandert og med våre alliertes støtte har vi tilrettelagt for et folkemord.

Palestina har vært under israelsk okkupasjon under tre generasjoner.

På Gazastripen har man levd med blokade og militær beleiring i mange, mange år.

Barna som har vokst opp her har opplevde bomberegn i 2008, 2009, 2012 og 2014.

Nesten alle barna som har vokst opp her har vært vitne til bombenes ødeleggelse av nabolag, voldelige sammenstøt og død.

Vi lot Israel skape et krigsherjet fengsel på Gaza, hvor de som var fengslet i hovedsak var barn.

Hva skjer med en generasjon barn som vokser opp alvorlig traumatisert, uten frihet, uten mulighet til å skape seg en fremtid og underlagt Netanyahus Israelske neo-fascisme?

Vold og undertrykking skapte desperate behov og ekstremisme.

Terroren 07. oktober med 1200 døde ble et faktum.

Vi har vår del av ansvaret for også den.

Alle i vesten har unisont fordømt terroren 07. oktober.

Men 8000 palestinske døde barn er likevel ikke nok til at vesten skal fordømme Israel mot den grovt uproporsjonale hevnaksjonen som bare vil skape enda mer håpløshet og desperasjon.

Vesten lar det skje.

Vi lar det skje.

Palestina er en hovedårsak til at jeg den dag i dag er NATO motstander.

Jeg vil ikke la vår sikkerhetspolitikk være begrensende for fordømmelsen vår av Israels handlinger.

Jeg vil ikke være i en allianse som bidrar til at Israel kan ta livet av 8000 barn på noen få uker.

Og vi lar det skje.

På samme måten som vi sviktet jødene under andre verdenskrig svikter vi nå palestinske barn 80 år senere.

Vi har vår del av ansvaret for hvert enkelt av de palestinske barnene.

Helt siden 1948 har palestinerne opplevd etnisk rensning og forfølgelse, og over fem millioner palestinere er flyktninger.

Vi må nå tar vår del av ansvaret.

Rødt mener at palestinernes krav på en egen stat må anerkjennes og at Israels brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet.

Vi er for en økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

Vi jobber for at norske kommuner skal ha innkjøpsboikott for varer fra området okkupert av Israel.

Men i Molde kommune vil ikke ordføreren fra Høyre at det skal skje.

I tillegg mener Rødt at Norge må trekke ut sine investeringer i Israel og stanse våpenhandelen med landet.

Den intense bombingen av Gaza er bare siste kapittel i Israels langvarige okkupasjon og undertrykkelse av det palestinske folk.

Norge må anerkjenne Palestina nå, og det trengs varig våpenhvile og okkupasjonen må stanse.

Nå må vi ta vår del av ansvaret.

Å ta ansvar er å kreve følgende:

Vi må ha varig våpenhvile nå: Angrepene i Gaza og på Vestbredden må stoppe umiddelbart.

Vi må ha slutt på blokaden og la nødhjelp komme fram til Gaza.

Norge må anerkjenne Palestina som en selvstendig stat nå.

Israel må straffeforfølges internasjonalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Norge må signere FNs apartheidkonvensjon.

Vi må ha sanksjoner mot Israel. Norge må utvise ambassadøren.

Vi må ha boikott av Israel, og forby israelske varer produsert i strid med folkeretten på okkupert jord.

Ingen norske våpen skal til Israel: Vi må ha forbud mot våpenhandel med land som ikke kan dokumentere at våpnene ikke videreselges til Israel.

Takk!

