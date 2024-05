Jeg måtte lese innlegget ditt flere ganger. Hvor i alle dager har du det fra at Høyre ikke har hatt fastlegeordningen og fastlegesituasjonen på dagsordenen, og ikke gjør noe for å bedre situasjonen?

Jeg har siden tidlig i forrige kommunestyreperiode frontet viktigheten av å ha tilstrekkelig legedekning i hele kommunen. Høyre og jeg frontet viktigheten av å rekruttere fastleger i distriktene og jobbet for å få til en rekrutteringsordning for Nesset legekontor gjennom Kommunedelsutvalget i Nesset. Det ga resultater. Vi fikk rekruttert en ny fastlege til Nesset. Vi mangler fortsatt en. Jeg frontet igjen fastlegesituasjonen i et leserinnlegg i november i fjor, som jeg har fulgt opp i alle utvalgsmøtene etterpå. De forslagene du refererer til var som å slå inn åpne dører.

Jeg ser også at mine argumenter for å sikre at de svakeste i samfunnet og for å ikke åpne for slike som f.eks. Dr. Dropin nå gjentas som dine ord. Du har vel nok kunnskap og kompetanse til å finne dine egne argumenter i en sak vi nok er veldig enige i.

Jeg var ikke tilstede i siste hovedutvalgsmøte, men i aprilmøtet spurte jeg konkret om det lå planer for å sentralisere de kommunale legekontorene, Nesset, Midsund og Skåla til sentrum? Jeg fikk ikke noe godt svar på det, bare at de måtte gjøre en utredning. Vi i Høyre i mot å svekke legedekningen i distriktene og samlokalisere de kommunale legekontorene. Dette hørte du Edvard Breivik, du tok ordet etter meg og støttet mine bekymringer. Jeg har gjentatte ganger frontet viktigheten av at innbyggerne i distriktene har tilgang til fastlegen sin, uten alt for lang reisetid. Derfor er det viktig å beholde 8.2 legene og legekontorene både i Midsund, Skåla og Nesset.

Jeg skulle ønske at vi sammen kunne jobbe for å styrke fastlegene og fastlegekontorene, i hele Molde kommune. Det gjør vi ikke ved å gå i skyttergravene og anklage hverandre. I allefall ikke i ei sak som Høyre har hatt fokus på siden tidlig i forrige periode.

Jeg har hver gang jeg har spurt om fastlegedekningen fått forsikringer om at administrasjonen jobber med saken. Det må vi ha tillit til.

Anne-Karin Sjøli

Molde Høyre

