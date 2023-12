Som en av begrunnelsene for dette brukte direktøren i direktoratet, -Ellen Hambro, argumentet at myra var flomdempende.

Dette er usant, siden tørrstoffinnholdet i de fleste myrtyper er svært lavt. Følgelig er vanninnholdet høyt. Faginstansen på området, Landbruksdirektoratet skriver følgende :

«Den flomdempende effekten av myrområder er trolig liten siden myr har et permanent vannspeil opp mot terskelen ved utløpet.»

Dette er riktignok en detalj. Men som på andre områder sitter djevelen ofte i detaljene. Når myndighetene kommer med et utsagn, -riktig eller galt, vil de fleste være tilbøyelige til å både akseptere og tro på det. Og uten selv å sjekke sannhetsgehalten i det.

Naturligvis kan det være grunner til å bevare djup myr. Men å generalisere et vern av all myr vil være å gå for langt.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal