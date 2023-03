Faget yrkesfaglig fordypning - et fylkeskommunalt sparetiltak!

Møre og Romsdal fylkeskommune har bestemt at det er helt ok å telle bort timer i faget Yrkesfaglig fordypning (YFF), og politikerne er ikke villige til å overstyre dette. Det betyr at faglærerne får KUN 50% av timene i YFF til disposisjon for oppfølging av elever når de har praksis ute i bedrift.