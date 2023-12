Aslaug Oddveig Lange (f. Åsnes), 1942/Liv Karin Lange, 2020 Melodi: Liv Karin Lange

Mellom pakkan ligg kjærlighet og tru som makte å bygge den levende bru Gledelig jul – i stig i min sal drar mot nord mot Vistdal

Tankehesten drar mot sør i stig av hjemme ved stuedør Og gjennom døra som står på klem i høre ei stemme i kjenne igjen

Det e Lilla sin kommando “no e det det!” for ho står for pynting av juletre

Tassende føtter det travelt har for dem må med stasen alltid stå klar Liten kar øve på tona fra i fjor som han ikkje da greidde lære av mor

Men så e det ferdig og Lilla stig ned og fint står det pynta vårt juletre

Ja juletreet e glansnummeret for ho som e 4 ho stirre og ser Og i ringen om treet ho også e med mens usynlige engla i stua stig ned

I kjenne en lengsel te også slå lag i ringen om treet med norske flagg

Men glad e i no for at kikka i fikk gjennom døra der hjemme før i gikk I snur – ska gå men så høre i mor her e komme pakka te liten og stor

og i e nysgjerrig og vil gjerne sjå ska tru ka i år dem har funne på

Mellom pakkan ligg kjærlighet og tru som makte å bygge den levende bru Gledelig jul – i stig i min sal drar mot nord mot Vistdal

