Riktig å utsette

For over 10 år siden, i 2012, ble det bestemt at hele Helse Midt-Norge skulle få nytt journalsystem, det som i dag heter Helseplattformen. Det er lenge siden. Likevel er det riktig å bremse utfasingen av it-prosjektet, som viser seg å ha så mange feil og mangler.