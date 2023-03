Be om å få skattemeldinga på nynorsk!

Du har, som skatteytar, kanskje alt fått skattemeldinga. Fristen for å levere henne er 30. april. Du blir oppmoda til å sjå etter at alle opplysningane i meldinga er rette, slik at du får korrekt skattetrekk. Og det er naturlegvis viktig. Men har du tenkt etter kva språk som blir nytta i denne meldinga?