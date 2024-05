Idrettsanlegg i alle kategorier er selve grunnlaget for aktivitet innen idretten. Møte mellom mennesker i lek og organisert aktivitet er helt avgjørende for at vi skal få sunne og gode oppvekstmiljø. Mestring i lek og idrett er viktig for å skape samhold, hindre utenforskap og sikre at alle får bli med.

Vi i idretten har “Idrettsglede for alle” som vår fremste visjon. Da er plasser tilrettelagt for idrett og aktivitet helt nødvendig.

Tinget i Møre og Romsdal Idrettskrets ser klare tegn på at nettopp anleggssatsingen og dermed de gode møteplassene er under alvorlig press. Søknadsrunden til spillemidler i 2024 viser at kommunene og fylkeskommunen kutter kraftig i satsingen på anlegg. Årets søknadssum er nesten 100 millioner kroner lavere enn 2023. Og i all hovedsak er dette kommuner som kutter i sin satsing på anlegg og dermed aktivitet for barn og unge.

Dette er en utvikling Møre og Romsdal Idrettskrets er svært bekymret over. I en tid der psykisk helse blant barn og unge, og faren for utenforskap er veldig aktuelle problemstillinger for alle kommuner, er dette etter vårt syn kutt i møteplasser og tilrettelegging for aktivitet. Dette er veldig feil satsing. Ungdommen i Møre og Romsdal trenger flere, ikke færre idrettsanlegg!

Gratis bruk en selvfølge

Kostnadene ved at barn og unge faller utenfor gode oppvekstmiljø er enorme for samfunnet. Idretten er en viktig del av løsningen på denne samfunnsutfordringen. Våre idrettslag skal ha åpne dører for alle – hver dag. Men dette gjør at vi også med rak rygg føler at vi er berettiget til å kreve at storsamfunnet også stiller opp.

Tinget i Møre og Romsdal idrettskrets er tydelige på kravet om at alle offentlig eide idrettsanlegg skal være tilgjengelige for trening for våre idrettslag – gratis. Som samfunn har vi ikke råd til å la mange unge falle utenfor på grunn av bane- og halleie.

Strukturen innen lokal idrett er slik at veldig mange av våre idrettsanlegg er eide av idrettslagene selv. Vi krever at kommunene stiller opp og betaler tilskudd til disse klubbene, samt de klubbene som må leie anlegg av private, slik at også de blir i stand til å drive sin aktivitet uten å kreve store beløp fra ungdommen for å forsvare renter og avdrag på anleggene.

Stram kommuneøkonomi løses ikke ved å kutte innen aktivitetstilbudet til barn og ungdom, det skaper bare store framtidige utfordringer!

