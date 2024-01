De greidde uavgjort mot det sterke norske landslaget. Selv er de færøyske ungguttene klare på hva som har gjort dem gode: Gjennom hele oppveksten har de fått lov til å bruke en hall når de har hatt lyst til å trene.

Dette gir et perspektiv på den tafatte debatten om hall-leie i Molde. Hvor er visjonene om å gi barn og ungdom en oppvekst der de ikke blir stagget i utviklingen fordi de må ta hensyn til sine foreldres økonomi? Den nordiske velferdsmodellens styrke har vært at kommuner og stat har stått for gratis tjenestetilbud som alle nyter godt av. Man gikk fra en modell der folk måtte stå med hua i handa og be om økonomisk støtte, og være prisgitt andres skjønn for hvem som var ‘verdig trengende’. Nå kan det se ut til at dette igjen er ved å bli normalen.

Det tytes om realisme og at man må innse at den økonomiske situasjonen i kommunen er elendig. Men i forhold til mange andre inntekts- og utgiftsposter i Molde kommune betyr gratis hall-leie lite. Det er primært et spørsmål om holdninger og innstilling til hva som er kommunens ansvar. Det viktigste er vel å se etter muligheter for å skape et samfunn der barn og ungdom har det kjekt og er trygge og glade? I Bergen får småbarnsfamilier bruke skolenes gymsaler i helgene; ikke dumt med slike gratis tilbud på regntunge dager. Moldeungdommen har mange treningsmuligheter i fri luft, men det bør også være enkelt å kunne drive hallidrett for de som har lyst til fellesskapet der. Det vil gi resultater på sikt!

