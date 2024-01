Frode Heimen gjer seg til talsmann for Molde Venstre i Romsdals Budstikke 10. januar der han med brei penn gjev meg det glatte lag. Det faktum at 25 land vil slutte med pelsdyr gjer marknaden betre for dei som held fram.

Då eg ikkje deler hans glede over forbodet vil eg heller ikkje kommentere hans samanlikning med utviklinga i musikkbransjen, sjølv om samanlikninga var både malplassert og umusikalsk.

Eg er imponert over Frode Heimens sogekunnskap, men skjønar ikkje heilt kva desse har med saka om pelsdyrforbodet å gjere.

Pelsdyrnæringa har gjennom tiden vore vant til å klare seg sjølv og har aldri, så vidt eg veit, bede om offentleg støtte. Det er slik aldri pelsdyrnæringa som har kasta korta og bede om hjelp frå frisinna Venstre.

Pelsdyrnæringa er konjukturavhjengig og eksporterer mest heile produksjonen sin til auksjonar på verdsmarknaden. At prisane varierer i takt med marknaden er noko pelsdyrnæringa er vel vant med gjennom tidene. Gjennomsnittleg eksporterte vi for 310 000 000,- kroner årleg dei siste 5 åra før vedtaket om næringsforbodet vart gjort av regjeringa Solberg. Med dette næringsforbodet innfridde dei Venstre sitt regjeringskrav om forbod mot pelsdyrhald for å skaffe regjeringsfleirtal.

Eg trudde ikkje at eit næringsforbod er programfesta i Venstre, men det ser ikkje ut for å bety noko når det gjeld å skaffe seg politisk makt.

Det einaste Frode Heimen er enig med meg i er at erstatninga har gått for seint. Dette har vore til stor skade for dei som etter grunnlova har krav på erstatning utan å ha fått det.

Det var Venstre sin iver etter å få ein gjennomgang av regjeringa si Koronahandtering som fekk meg til å oppmode Venstre om å få ein liknande gjennomgang av prosessen med Pelsdyrforbodet. Det er heile samfunnet som må betale prisen for eit næringsforbod som vart påtvinga, utan noko krav frå næringa.

Kolbjørn Gaustad

