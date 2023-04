Kveldsåpen barnehage i Molde

Moldebarnehagen bør i større grad tilpasses et samfunn med stadig flere aleneforsørgere og skiftarbeidere! I Molde Venstre sitt program til høstens kommunevalg har vi derfor vedtatt at vi skal jobbe for et barnehagetilbud som er fleksibelt og meråpent.