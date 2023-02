Hadde du et nyttårsforsett i år?

Mange av oss tenker vel på det nye året som en mulighet til å starte et nytt og bedre liv, kanskje trene mer eller spise sunnere? Noen vil kanskje bytte jobb eller være mer tilgjengelig for familie og venner. Uavhengig av tema finnes det statistikk på at de fleste forsettene er oppgitt innen 19. januar. Da er det perfekt at vi har et forslag til nyttårsforsett vi håper du vil være med på.